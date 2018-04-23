Спортивная драма, ставшая режиссерским дебютом актера Данилы Козловского, заняла первое место по кассовым сборам в России и СНГ в минувшие выходные. Лента собрала почти 328,5 млн рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».
Картина, вышедшая на экраны 19 апреля, рассказывает о судьбе футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент допускает роковую ошибку и не забивает пенальти. После этого он уходит из спорта и отправляется в маленький провинциальный городок, где становится тренером. Проект создавался при поддержке Минспорта РФ, Российского футбольного союза и вице-премьера Виталия Мутко.
Также фильм получил финансовую поддержку Фонда кино. Фантастический боевик "Рэмпейдж" режиссера Брэда Пейтона занял второе место, на третей строчке по продажам фильм ужасов "Тихое место" режиссера Джона Красински.
Источник ТАСС
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