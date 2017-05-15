Так Джефф Блэшилл прокомментировал предстоящий матч группового этапа, в котором наши хоккеисты встретятся с командой США во вторник.

Наставник американцев считает проходящий в эти дни в Кельне и Париже чемпионат трудным, а предстоящую игру — важной.

Команды выступают в группе А. Американцы лидируют в турнирной таблице, в их активе 15 баллов. У россиян - 14 очков, они на втором месте, однако имеют один матч в запасе.