Так Джефф Блэшилл прокомментировал предстоящий матч группового этапа, в котором наши хоккеисты встретятся с командой США во вторник.
Наставник американцев считает проходящий в эти дни в Кельне и Париже чемпионат трудным, а предстоящую игру — важной.
Команды выступают в группе А. Американцы лидируют в турнирной таблице, в их активе 15 баллов. У россиян - 14 очков, они на втором месте, однако имеют один матч в запасе.
Источник НСН
Сформирован перечень участков...
Дневной фон температуры воздуха будет в пределах 11-18°...
Купальный сезон планируется открыть 10 июня...
Но для этого придется ехать в Самару...
Будут задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и спецслужб...
Если производитель решил работать по этим стандартам, то его продукция должна соответствовать определённым требованиям...
56-летнему мужчине оторвало ногу в районе колена...