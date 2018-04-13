Исполнять его обязанности на предстоящем чемпионате мира будет Илья Воробьев. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он добавил, что Олег Знарок, возглавлявший сборную с 2014 года, будет работать на чемпионате мира в качестве консультанта.
"Знарок очень много сделал для нас – выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира. Сейчас он немного подустал, психологически на него была сильная нагрузка и в СКА, и в сборной», – отметил Третьяк. Чемпионат мира по хоккею начнется 4 мая в Дании.
Источник Маяк
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