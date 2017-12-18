Как рассказали в полиции региона, ДТП произошло накануне вечером в Нефтегорском районе. Водитель автомобиля «CADILLAC» при съезде с главной дороги на второстепенную не предоставил преимущество в движении «Шкоде».
Произошло столкновение, в результате в медицинские учреждения обратились оба водителя и два пассажира обеих машин - женщина и мужчина. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
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ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Коммунальной возле «Ресурконтракта».