Как рассказали в полиции региона, ДТП произошло накануне вечером в Нефтегорском районе. Водитель автомобиля «CADILLAC» при съезде с главной дороги на второстепенную не предоставил преимущество в движении «Шкоде».

Произошло столкновение, в результате в медицинские учреждения обратились оба водителя и два пассажира обеих машин - женщина и мужчина. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.