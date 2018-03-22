Как рассказали ФКУ «Поволжуправтодор», дорожная служба обновит 180 км магистрали, проходящей по нашей губернии, а также через Ульяновскую и Оренбургскую области. В дорожной компании отметили, что строительство трехуровневой развязки возле Тольятти продолжается. На подъездах от федеральной дороги к Ульяновску (с 300 по 305 км) и Оренбургу (с 52 по 93 км) запланирован капитальный ремонт.

На объектах выполнят работы по усилению дорожной одежды, устройству нового дорожного покрытия, укреплению обочин, ремонту водопропускных труб, устройству и замене барьерного ограждения и остановочных комплексов. Восстановление дорожного покрытия предусмотрено и на 16-километровом участке вблизи н.п. Печерское (с 911 по 927 км).

Устройство поверхностной обработки произведут на участках общей протяженностью 86 км. Дорожники восстановят верхний слой покрытия в Сызранском, Красноярском, Сергиевском и Исаклинском районах, а также на подъездах к Самаре и Оренбургу.

Помимо этого, более 3 км линий электроосвещения будет введено в эксплуатацию на трассе М-5 «Урал» в черте г. Сызрань (с 878 по 879 км) и в с. Зеленовка (с 980 по 981 км).

Протяженность участков, включенных в программу ремонта на федеральной дороге А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном, составляет 48 км. Из них 27 км – капитальный ремонт в Самарской области. В 2018 году участок автодороги А-300 протяженностью 21 км, проходящий по территории Оренбургской области (с 173 по 194 км), будет полностью отремонтирован.

Всего в этом году в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях отремонтируют 228 км федеральных дорог.