На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники. Как сообщает "Поволжуправтодор", в связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области подрядные организации компании переведены на усиленный режим работы: ведется борьба с гололедными явлениями, специальными реагентами обрабатываются наиболее сложные участки, подъемы и спуски.

За минувшую ночь, 5 февраля, израсходовано более 1600 тонн чистых хлоридов и противогололедных материалов.

В большинстве регионов Центральной России и Поволжья в ближайшие сутки прогнозируются осадки в виде снега и дождя, местами туман и метель, гололед, усиление ветра до 20 м/с. В связи с этим автовладельцам рекомендуется отложить дальние поездки до улучшения погоды.