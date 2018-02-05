На борьбу с непогодой брошено 86 единиц техники. Как сообщает "Поволжуправтодор", в связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области подрядные организации компании переведены на усиленный режим работы: ведется борьба с гололедными явлениями, специальными реагентами обрабатываются наиболее сложные участки, подъемы и спуски.
За минувшую ночь, 5 февраля, израсходовано более 1600 тонн чистых хлоридов и противогололедных материалов.
В большинстве регионов Центральной России и Поволжья в ближайшие сутки прогнозируются осадки в виде снега и дождя, местами туман и метель, гололед, усиление ветра до 20 м/с. В связи с этим автовладельцам рекомендуется отложить дальние поездки до улучшения погоды.
В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин
Они повышают комфорт и безопасность
Главным его фигурантом значится неустановленное лицо из числа руководителей.
Из-за плохой видимости произошло сразу несколько аварий с материальным ущербом
ДТП произошло сегодня утром в Волжском районе из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости
В Сочи завершился Молодежный Чемпионат континента по каратэ WKF 2018.
Мужчина снял почти 50 листов по 10 килограммов каждый, чтобы сдать в пункт приема металла