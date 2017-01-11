В течение 2017 г. будет устроено искусственное электроосвещение федеральной трассы М-5 "Урал" в районе населенного пункта Зеленовка в Ставропольском районе - с 960 по 982 километр.
Об этом, как передает "Волга ньюз", сообщил начальник ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" ("Поволжуправтодор") Сергей Логунов.
"По мере поступления средств, мы продолжим и освещение пешеходных переходов", - добавил глава ведомства.
Кроме того, запланированы работы по освещению автодороги М-5 на подъезде к Сызрани - с 878 по 870 километр.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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