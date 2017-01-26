Именно здесь в 2016 году было зафиксировано наибольшее число ДТП. Такие данные озвучил начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов.
По его словам, «очагами» аварийности в регионе также являются дорога Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан и Самара-Оренбург. Кроме того, из федеральных трасс наибольшую проблему создают дороги Самара-Волгоград, Самара-Бугуруслан и Обводная дорога.
Антонов отметил, что «всплеск» числа аварий в прошлом году пришелся на июль. Как пишет «Самарская газета», на трассе М-5 в границах региона количество погибших за месяц возросло с 3 до 21.
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