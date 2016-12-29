Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американцам "следует заняться своими жизнями" в ответ на призывы ввести санкции против РФ из-за якобы причастности к кибератакам в ходе президентских выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит", — сказал Трамп журналистам на своей вилле во Флориде, отвечая на вопрос, следует ли США вводить санкции в отношении России.

Трамп пояснил, что ему не известно о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма заявившего, что РФ стоит ожидать санкций в связи с якобы оказанные Россией влиянием на президентские выборы в США и кибератаками.

"У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время", — добавил он.

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что президент США Барак Обама планирует в четверг объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам.