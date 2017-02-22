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22 февраля 2017
11:51:03

Трактор–последнее, что увидел водитель, погибший на самарской трассе недалеко от Казахстана

ДТП произошло накануне на 47 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка» в Волжском районе.

Из материалов ГИБДД следует, что 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, не имеющий права управления транспортным средством, двигался со стороны Большой Черниговки в направлении Самары. Не выбрав безопасную дистанцию до транспортного средства, двигавшегося впереди, автомобилист допустил столкновение с трактором «Беларус-82» под управлением мужчины 1962 года рождения (стаж - 36 лет).

В результате ДТП 31-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении легкового автомобиля, а также водитель трактора получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу. Предполагаемый виновник аварии от полученных травм скончался на месте до прибытия врачей.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии тракторист находился в трезвом состоянии. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Фото МВД Самарской области

 




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