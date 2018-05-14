В минувшие выходные в выгребной яме у частного дома в селе Челно-Вершины было обнаружен 3-летний мальчик без признаков жизни. По предварительным данным, он утонул. На место выезжала бригада оперативников.

По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.