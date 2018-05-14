В минувшие выходные в выгребной яме у частного дома в селе Челно-Вершины было обнаружен 3-летний мальчик без признаков жизни. По предварительным данным, он утонул. На место выезжала бригада оперативников.
По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
С 3 по 14 мая сотрудники АВТОВАЗа, включая работников предприятия Lada Ижевск, находились в корпоративных отпусках
Мероприятие состоится и 2 июня на территории лыжной базы ОАО «АВТОВАЗ»
В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке с 920 по 922 км федеральной автодороги организовано реверсивное движение
В аккредитованных лабораториях тестирования проходили по десятку параметров качества и безопасности
С 25 мая вводится запрет на все виды охоты
Речь идет о дополнительных списках, связанных с нарушением территориальной целостности Украины
В регионе сейчас царит обширный антициклон