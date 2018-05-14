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14 мая 2018
07:14:55

Трагический случай с ребенком расследуют следственные органы Самарской области

В минувшие выходные в выгребной яме у частного дома в селе Челно-Вершины было обнаружен 3-летний мальчик без признаков жизни. По предварительным данным, он утонул. На место выезжала бригада оперативников.

По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.




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