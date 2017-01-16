Об этом сообщили в аэропорту Курумоч, подводя итоги 2016-го. С января по декабрь услугами аэропорта воспользовались 2 092 042 пассажира, три четверти из которых воспользовались внутренними рейсами.

При этом столичное направление по-прежнему остается самым востребованным. Вторым следует Санкт-Петербург, третье место впервые занял российский курорт Сочи. В аэропорту отметили, что в минувшем году пассажиропоток на российские курорты фактически удвоился. Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик и Минеральные воды в качестве места отдыха выбрали 155 тысяч пассажиров.

Заметно расширили свои маршрутные сети авиакомпании, осуществляющие полеты из Самары. Например, «Руслайн» в 2016 году запустила прямые рейсы в Тюмень, Ростов-на-Дону, Геленджик. «Уральские авиалинии» реализовали масштабную программу полетов по СНГ и дальнему зарубежью, а «Саратовские авиалинии» начали обслуживать пассажиров на маршруте Самара - Минеральные воды.

В 2016 году самарский аэропорт впервые реализовал технологию международного трансфера, дебютным маршрутом стал рейс Москва – Самара - Алматы авиакомпании «Победа».