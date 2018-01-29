Текст описывает один день учителя немецкой словесности в 40-е годы прошлого века. Об этом сообщила его автор, писательница Гузель Яхина. По её словам, подготовлены три текста для различных часовых зон. Они называются «Утро», «День» и «Вечер».
В этом году впервые формат акции изменится. Центральной площадкой «Тотального диктанта» станет Дальневосточный федеральный университет. 14 апреля во Владивостоке текст диктанта будет читать его автор. В прошлом году диктант написали больше 200 тысяч человек из 71 страны.
Источник Говорит Москва
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