Текст описывает один день учителя немецкой словесности в 40-е годы прошлого века. Об этом сообщила его автор, писательница Гузель Яхина. По её словам, подготовлены три текста для различных часовых зон. Они называются «Утро», «День» и «Вечер».

В этом году впервые формат акции изменится. Центральной площадкой «Тотального диктанта» станет Дальневосточный федеральный университет. 14 апреля во Владивостоке текст диктанта будет читать его автор. В прошлом году диктант написали больше 200 тысяч человек из 71 страны.