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20 февраля 2017
15:13:53

Тот самый «дуб Комзина», «ночная ведьма» и последний уцелевший барак

Тольяттинцам совершенно бесплатно расскажут и покажут исторические места нашего города. Так местный клуб экскурсоводов намерен отметить профессиональный праздник.

25 февраля в полдень в честь Всемирного дня экскурсовода клуб приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии по городу, которые проведут профессиональные экскурсоводы Вера Половкова и Надежда Бикулова.

Одна из экскурсий называется «Старый Ставрополь». Она стартует в полдень от кинотеатра «Буревестник» и пройдет по улицам Горького, Советская, Лесная, Комсомольская, Ступиной – до музейного комплекса «Наследие». Тольяттинцам расскажут о становлении в городе кинематографа, образования,  жилого быта, покажут первый из перенесенных домов – дом Стариковых - и последний перенесенный дом генерала-майора Федорова, а также дом Героя России, летчика, повторившего подвиг Гастелло – Виктора Носова, и место, где жила семья другой летчицы, «ночной ведьмы» Валентины Ступиной.

Экскурсия «Соцгород и его окрестности» в 12 часов начнется от театра «Колесо». Тот, кто примкнет к этой группе, услышит историю возникновения первого в стране контрактного театра, узнает загадку и грядущую славу улицы, носящей имя непобедимого адмирала, увидят тот самый «дуб Комзина», дом, где в 1870 году жил великий русский художник Репин, первое здание знаменитого Куйбышевгидростроя и последний уцелевший барак, а также услышат славную историю тольяттинского спидвея, которому в марте исполнится 50 лет.




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