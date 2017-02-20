Тольяттинцам совершенно бесплатно расскажут и покажут исторические места нашего города. Так местный клуб экскурсоводов намерен отметить профессиональный праздник.

25 февраля в полдень в честь Всемирного дня экскурсовода клуб приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии по городу, которые проведут профессиональные экскурсоводы Вера Половкова и Надежда Бикулова.

Одна из экскурсий называется «Старый Ставрополь». Она стартует в полдень от кинотеатра «Буревестник» и пройдет по улицам Горького, Советская, Лесная, Комсомольская, Ступиной – до музейного комплекса «Наследие». Тольяттинцам расскажут о становлении в городе кинематографа, образования, жилого быта, покажут первый из перенесенных домов – дом Стариковых - и последний перенесенный дом генерала-майора Федорова, а также дом Героя России, летчика, повторившего подвиг Гастелло – Виктора Носова, и место, где жила семья другой летчицы, «ночной ведьмы» Валентины Ступиной.

Экскурсия «Соцгород и его окрестности» в 12 часов начнется от театра «Колесо». Тот, кто примкнет к этой группе, услышит историю возникновения первого в стране контрактного театра, узнает загадку и грядущую славу улицы, носящей имя непобедимого адмирала, увидят тот самый «дуб Комзина», дом, где в 1870 году жил великий русский художник Репин, первое здание знаменитого Куйбышевгидростроя и последний уцелевший барак, а также услышат славную историю тольяттинского спидвея, которому в марте исполнится 50 лет.