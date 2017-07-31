Как сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова, мероприятие могут приурочить ко Дню физкультурника. Большой спортивный праздник станет приятным подарком для жителей и гостей города.
В минувший уик-энд на стадионе прошел субботник. Территорию очистили от строительного мусора, зарослей, сухой травы, провели обрезку крон деревьев.
«Труд» был построен в 1955 году заводом «Волгоцеммаш» и пользовался популярностью у жителей города. После реконструкции обновленный стадион получил полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, шесть легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра, прыжков в длину, высоту, спортивную площадку для баскетбола и волейбола, трибуну на 500 мест с козырьком и много других функциональных участков.
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