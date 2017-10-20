слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 октября 2017
13:36:01

Торговые сети могут начать штрафовать за нарушение условий хранения продуктов

Так же, как и их производителей. Подготовкой предложений по решению этой проблемы займется новая рабочая группа Минсельхоза, выяснили «Известия». Сейчас производителей наказывают за целый комплекс нарушений: нарушение целостности упаковки, плохое качество продукции, несоответствие требованиям маркировки, опоздание на разгрузку товара.

При этом сети не несут практически никакой ответственности за нарушения с их стороны. Например, они могут вообще забыть выставить товар на полки, что неизбежно приводит к ухудшению его качества. В Минсельхозе надеются, что новый формат взаимодействия разрешит накопившиеся споры.




Последние новости Тольятти

20 октября
13:55
В Подстепках автоледи не заметила маршрутку с людьми

Авария произошла сегодня днем

20 октября
12:55
Геологи Самарского политеха нашли уникальные фрагменты древних животных

Они обнаружились на пермских отложениях в Шенталинском районе

20 октября
12:45
На Хрящевском шоссе в Тольятти временно закроют проезд

Завтра в полдень здесь начнут проводить строительные работы

20 октября
12:09
Тольяттинцам, которые хотят принять участие в посадке леса, завтра нужно в Автозаводский район

Как сообщили в администрации, мероприятие будет проходить в 13 лесном квартале

20 октября
11:50
Для тольяттинцев, которые не хотят платить алименты, наступают сложные времена

Госдума разрешила судебным приставам задерживать таких граждан

20 октября
11:35
Более половины граждан России по-прежнему не верят рекламе

Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения

20 октября
11:19
В Комсомольском районе Тольятти кто-то поджигает машины

Не так давно в районе 8 медсанчасти на несанкционированной ночной стоянке от огня пострадал автомобиль «Лада Веста» (фото)


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+