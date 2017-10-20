Так же, как и их производителей. Подготовкой предложений по решению этой проблемы займется новая рабочая группа Минсельхоза, выяснили «Известия». Сейчас производителей наказывают за целый комплекс нарушений: нарушение целостности упаковки, плохое качество продукции, несоответствие требованиям маркировки, опоздание на разгрузку товара.
При этом сети не несут практически никакой ответственности за нарушения с их стороны. Например, они могут вообще забыть выставить товар на полки, что неизбежно приводит к ухудшению его качества. В Минсельхозе надеются, что новый формат взаимодействия разрешит накопившиеся споры.
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