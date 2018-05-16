В городской администрации было подписано соглашение с тремя компаниями:

- ООО «ЛИДЕР-ПРОМЛАСТ И КО» займется производством полимерных изделий из полиолефинов. Общая стоимость проекта составляет 44 млн рублей. Количество планируемых создаваемых рабочих мест - 27.

- Компания ООО «Славянский профиль» запустит завод по производству элементов оконных конструкций. Общая стоимость проекта составляет 44,267 млн рублей. Количество планируемых создаваемых рабочих мест – 30.

- ООО «Поволжский шиноперерабатывающий Завод» расширит в рамках ТОР свое действующее производство по переработке отходов на основе шин и резин и создаст 26 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 29,93 млн рублей.

Чуть ранее, 10 мая, было подписано соглашение с ООО «Тольяттинский кабельный завод», который организует в городе производство высокочастотного структурированного кабеля в полиэтиленовой изоляции и ПВХ оболочке. Общий объем инвестиций в проект составляет 88,66 млн рублей. Компания намерена трудоустроить 42 человека.

Совместный объем инвестиций новых проектов составит свыше 200 млн рублей. Резиденты планируют создать 125 новых рабочих мест.

Глава Тольятти Сергей Анташев пожелал новым резидентам успешной работы, отметив, что наличие в Автограде подобных проектов благотворно скажется на общем экономическом климате города.

Напомним, статус ТОР наш город получил в сентябре 2016 года. На данный момент уже заключены соглашения с 28 резидентами – это рекордное количество среди всех созданных в стране ТОР. Инвестиционные проекты ТОРа связаны с различными видами деятельности: производство металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, аккумуляторных батарей, металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, изделий из картона. Также представлена пищевая отрасль и проекты в области здравоохранения и в сфере IT-технологий.