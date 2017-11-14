Среди них ребенок, сообщили в ГИБДД города. Шестилетний мальчик со своей бабушкой переходил проезжую часть на бульваре Орджоникидзе, когда водитель вазовской «14» совершил наезд на них. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Более серьезные травмы получила 54-летняя жительница Тольятти. Она угодила под колеса на улице Ленинградской, когда переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую отвезли в больницу с переломом голени.
Еще две женщины пострадали на "зебре" на перекрестке Победы-Комсомольская. Их не пропустил водитель ВАЗ-2115. Обеим также назначено амбулаторное лечение
ГАИ еще раз напоминает жителям о необходимости использования в вечернее время световозвращающих элементов. Прежде чем выходить на проезжую часть, убедитесь, что вас видят.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба FIFA
Студенты пока совершенно не владеют русским языком
Сегодня примерно 8:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение от руководства фирмы,занимающейся переработкой вторичного сырья
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В предстоящие двое суток на территории Поволжья в ночные и дневные часы будут преобладать положительные температуры воздуха