Среди них ребенок, сообщили в ГИБДД города. Шестилетний мальчик со своей бабушкой переходил проезжую часть на бульваре Орджоникидзе, когда водитель вазовской «14» совершил наезд на них. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Более серьезные травмы получила 54-летняя жительница Тольятти. Она угодила под колеса на улице Ленинградской, когда переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую отвезли в больницу с переломом голени.

Еще две женщины пострадали на "зебре" на перекрестке Победы-Комсомольская. Их не пропустил водитель ВАЗ-2115. Обеим также назначено амбулаторное лечение

ГАИ еще раз напоминает жителям о необходимости использования в вечернее время световозвращающих элементов. Прежде чем выходить на проезжую часть, убедитесь, что вас видят.