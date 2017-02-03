Один из финансовых сервисов ищет тестировщика страховых случаев в отдел экспериментальной аналитики. В его обязанности сотрудника входит активный отдых во время частых путешествий. Он должен, к примеру, прыгать с парашютом, устраивать гонки на мотоциклах или машинах, плавать с акулами.

В случае наступления страхового случая тестировщику придется взаимодействовать со страховой компанией. Эксперт будет анализировать деятельность фирмы: характер коммуникации, готовность помочь и разобраться в проблеме. Компания оплачивает сотруднику авиаперелёты, питание, проживание, экстремальные развлечения и полный пакет страхования.