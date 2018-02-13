Две фуры сегодня столкнулись на улице Коммунальной. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. У одного из грузовиков оказалась поврежденной оболочка, защищающая перевозимый груз, коробки и выпавшие из них бутылки рассыпались по проезжей части.
А две фуры перегородили проезд. На месте образовалась большая пробка, из-за чего движение в сторону 16 КПП сильно затруднено. О пострадавших пока не сообщается.
Фото: Мишка Кустов (Вконтакте)
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