Две фуры сегодня столкнулись на улице Коммунальной. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. У одного из грузовиков оказалась поврежденной оболочка, защищающая перевозимый груз, коробки и выпавшие из них бутылки рассыпались по проезжей части.

А две фуры перегородили проезд. На месте образовалась большая пробка, из-за чего движение в сторону 16 КПП сильно затруднено. О пострадавших пока не сообщается.

Фото: Мишка Кустов (Вконтакте)