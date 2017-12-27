Факт сильной вибрации стен и оконных конструкций был зафиксирован накануне во время учебных занятий в школе № 14 в микрорайоне Шлюзовой, неподалеку от строительства транспортной развязки на 974-м километре федеральной автодороги.

В связи с происшествием состоялось оперативное совещание, в котором приняли участие главный инженер ФКУ «Поволжуправтодор» Баянслу Искиндирова и другие ответственные сотрудники управления, глава города Сергей Анташев, представители образовательного учреждения, правоохранительных органов, силовых структур и надзорных инстанций. Участники совещания провели комиссионный обход здания, побеседовали с руководством школы. При визуальном осмотре никаких конструктивных нарушений выявлено не было.

Выяснилось, что вибрация была связана с тем, что рабочие в рамках строительных работ производили погружение обсадной трубы диаметром 1 м на 15-метровую глубину с применением вибропогружателя. Данные работы проводились мостоотрядом №20 филиала АО «Волгомост». По окончании погружения вибрация прекратилась. Как пояснил представитель строительной организации, старший прораб Валерий Пономарев, применение данной технологии допустимо в жилой зоне. При этом возможно ощущение вибрации в зданиях и сооружениях, но оно не сопряжено с риском нарушения конструкций.

По результатам служебного расследования, проведенного незамедлительно ФКУ «Поволжуправтодор», выяснилось, что подрядной организацией был нарушен метод выполнения работ. В связи с этим заказчиком выдано подрядчику предписание о производстве работ в строгом соответствии с проектом.

По результатам совещания руководству школы дано поручение приостановить учебный процесс до 9 января 2018 года. При этом все каникулярные мероприятия с учащимися в рамках воспитательной работы будут организованы вне помещения школы. В случае возможных изменений в строительных конструкциях здания школы директору поручено незамедлительно информировать. Департаменту градостроительной деятельности администрации поручено организовать ежедневный осмотр конструкций здания, в том числе в период каникул.

Представители ФКУ «Поволжуправтодор» предоставят в прокуратуру Комсомольского района г. Тольятти и администрацию города договоры с подрядной организацией о выполнении работ по строительству транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал», а также информацию по факту случившегося.