По приглашению Волжской картинной галереи приехали специалисты по мозаике комбината монументального искусства Московского отделения Союза художников. Они уже побывали на месте — за Дворцом спорта «Волгарь», и оценили масштабы разрушения.
Как напоминает «День Города», именно Волжская картинная галерея заявила о готовности взяться за амбициозный проект — восстановление мозаичной стелы, которая создавалась в 1977-1982 годах и должна была украшать прогулочно-парковую зону Автозаводского района. Однако эта территория так и не была обустроена. Стела оказалась бесхозной, о ней забыли на несколько десятков лет, поэтому начавшееся со временем разрушение неудивительно.
Учредитель Волжской картинной галереи Виталий Вавилин считает, что восстановление этого объекта монументального искусства может объединить горожан.
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