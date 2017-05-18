слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
18 мая 2017
14:09:09

Тольяттинскую «Радость труда» оценили московские эксперты

По приглашению Волжской картинной галереи приехали специалисты по мозаике комбината монументального искусства Московского отделения Союза художников. Они уже побывали на месте — за Дворцом спорта «Волгарь», и оценили масштабы разрушения.

Как напоминает «День Города», именно Волжская картинная галерея заявила о готовности взяться за амбициозный проект — восстановление мозаичной стелы, которая создавалась в 1977-1982 годах и должна была украшать прогулочно-парковую зону Автозаводского района. Однако эта территория так и не была обустроена. Стела оказалась бесхозной, о ней забыли на несколько десятков лет, поэтому начавшееся со временем разрушение неудивительно.

Учредитель Волжской картинной галереи Виталий Вавилин считает, что восстановление этого объекта монументального искусства может объединить горожан.




Последние новости Тольятти

18 мая
15:23
Текущий май стал самым холодным в XXI веке

и претендует на звание самого прохладного за последние 37 лет...

18 мая
14:18
В Тольятти пройдет Всероссийский фестиваль настоящих мужчин

Время чисто мужских развлечений, вкусной еды, отвязного фана и запредельного драйва...

18 мая
13:08
Отключения горячей воды в Тольятти продолжатся на следующей неделе

И судя по всему, нового переноса срока гидравлических испытаний не будет...

18 мая
12:57
Ахилес и Франческа - россияне продолжают давать детям необычные имена

Также девочек называли Элизабет, Паола, Джулия и Ирис...

18 мая
12:53
В Турции перевернулся микроавтобус с туристами

Пострадали не менее 18 человек...

18 мая
10:41
В появлении «Немов-центра» в Тольятти наметилась определенность

Выделение участка под строительство намечено на май-июнь этого года...

18 мая
10:24
Выезд на «встречку» повлек аварию «лоб в лоб»

20-летний водитель «Приоры» пошел на обгон и выехал на встречную полосу... ФОТО


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+