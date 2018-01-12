Канал «МАТЧ. Наш спорт» начинает телетрансляции Спартакиады боевых искусств с многократными повторами. Меропритятие прошло в Автограде с 28 октября по 6 ноября, в нем приняли участие свыше 6,5 тысяч спортсменов, причем не только из России.

Телезрителей ждут лучшие моменты боев и выступлений с увлекательными подробностями; кадры с церемонии открытия и закрытия, а также самая зрелищная схватка за «Волжский Кубок» по всестилевому каратэ. Первая трансляция состоится 15 января в 17:15 (время московское). Следите за программой.