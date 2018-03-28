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28 марта 2018
19:03:49

Тольяттинскую "Ладу" исключили из КХЛ

28 марта состоялся совет директоров КХЛ, по итогам которого принято решение исключить «Ладу» и «Югру» из числа участников чемпионата.

Весной 2017 года совет директоров принял решение по итогам сезона-2017/18 исключить три команды на основе рейтинга, который включает в себя спортивные и экономические показатели. В группе риска в декабре были «Югра», «Лада» и «Северсталь».

«Югра» заняла последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата, набрав 48 очков. «Лада» расположилась на третьей строчке с конца, набрав 50 очков.

Минспорт Самарской области прокомментировал это решение:

«Крайне разочарованы решением совета директоров КХЛ не включать «Ладу» в число участников чемпионата-2018/19. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры для решения этого вопроса. В лигу предоставлялись гарантии финансирования «Лады», необходимого для выступления в чемпионате КХЛ, также давались обязательства по снижению доли бюджетного финансирования клуба при увеличении объёма спонсорских средств.

В минувшем сезоне «Лада» вошла в число лидеров по проценту заполняемости арены на домашних матчах. До лиги доводились сведения о важности и целесообразности сохранении «Лады» в КХЛ с точки зрения развития хоккея в Тольятти и всей Самарской области, интересов многочисленных болельщиков», — говорится в официальном микроблоге ведомства в «Твиттере».

 

Источник Чемпионат




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