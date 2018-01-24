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24 января 2018
07:03:07

Тольяттинскому водителю грозит тюремный срок за пьяную езду

Мужчина на вазовской «семерке» хотел сбежать, когда его попытались остановить сотрудники ДПС. После недолгой погони по проспекту С.Разина полицейские догнали нарушителя, а при проверке документов заметили, что от водителя исходит запах алкоголя.

Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения тольяттинец  отказался. А при проверке личности нарушителя выяснилось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду и в настоящее время лишен прав. Было возбуждено уголовное дело.

С 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением.

Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и будут наказываться штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок.




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