ОМОН г. Тольятти Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области приглашает на работу делопроизводителя.
По всем вопросам обращаться: Отдел кадров ОМОН г. Тольятти +7 8482 25 95 68
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