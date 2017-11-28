Видеоканал «Моногород» на «Ютьюбе» распространяет видеоролик, в котором говорится, что Общероссийский народный фронт вышел с инициативой о включении всего нашего леса вместе с особо охраняемыми природными территориями в некий "лесопарковый зеленый пояс". В целях, разумеется, лучшей защиты леса.

По закону в лесопарке можно проводить санитарную вырубку, прокладывать дорожки, возводить малые архитектурные формы – лавочки, урны. Можно возводить модульные павильоны, открывать ларьки и даже шашлычные. То есть в лесопарке можно делать все, чего нельзя делать в городском лесу.

Повлиять на инициативу ОНФ можно. Завтра в 11 утра состоятся публичные слушания, на которых каждый пришедший может высказать свое мнение. Вас ждут по адресу ул.Белорусская, 33 конференц-зал администрации.