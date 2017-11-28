слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
28 ноября 2017
10:26:35

Тольяттинскому лесу грозит опасность

Видеоканал «Моногород» на «Ютьюбе» распространяет видеоролик, в котором говорится, что Общероссийский народный фронт вышел с инициативой о включении всего нашего леса вместе с особо охраняемыми природными территориями в некий "лесопарковый зеленый пояс". В целях, разумеется, лучшей защиты леса.

По закону в лесопарке можно проводить санитарную вырубку, прокладывать дорожки, возводить малые архитектурные формы – лавочки, урны. Можно возводить модульные павильоны, открывать ларьки и даже шашлычные. То есть в лесопарке можно делать все, чего нельзя делать в городском лесу.

Повлиять на инициативу ОНФ можно. Завтра в 11 утра состоятся публичные слушания, на которых каждый пришедший может высказать свое мнение. Вас ждут по адресу ул.Белорусская, 33 конференц-зал администрации.




Последние новости Тольятти

28 ноября
13:44
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» с самарскими двигателями оказался неудачным

В Роскосмосе подтвердили невыведение спутника «Метеор» на целевую орбиту

28 ноября
13:40
Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

Программа «Главная тема» с участием и.о. губернатора Самарской области начнется в 19.00 на канале «Россия-24»

28 ноября
13:35
Тольятти оказался на самом дне очередного рейтинга

Итоги исследования качества жизни за 2017 год подвел Финансовый университет при правительстве России

28 ноября
12:38
Энергетики губернии приглашают тольяттинцев за подарками

Стартовала акция «В новый год без долгов»

28 ноября
10:53
Тольяттинцы могут узнать все о профилактике ВИЧ-инфекции по телефону

 В областном управлении Роспотребнадзора начала работать «горячая» линия

28 ноября
10:38
Самарские ракетные двигатели обеспечили второй старт ракеты-носителя с нового космодрома Восточный

Об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс»

28 ноября
10:18
В России учрежден новый праздник - День добровольца

Отмечать его будут 5 декабря


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+