Сотрудники линейного пункта полиции проводили рейд и задержали 45-летнего мужчину, который осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов в Волга в районе Жигулевской ГЭС. С помощью орудия лова «паук» мужчина выловил 90 рыб различных пород (58 щук, 18 окуней, 14 экземпляров плотвы).
Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам Самарской области, составил 15 тысяч 156 рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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