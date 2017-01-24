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24 января 2017
07:27:46

Тольяттинского рыбака накажут за богатый улов

Сотрудники линейного пункта полиции проводили рейд и задержали 45-летнего мужчину, который осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов в Волга в районе Жигулевской ГЭС. С помощью орудия лова «паук» мужчина выловил 90 рыб различных пород (58 щук, 18 окуней, 14 экземпляров плотвы).

Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам Самарской области, составил 15 тысяч 156 рублей.  В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.




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