Товар был похищен из магазина, расположенного на улице Тополиной, сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Юноша схватил с прилавка гигиенические средства и продукты питания и побежал к выходу. Однако уйти с добычей ему не удалось - работники торговой точки заметили похитителя. Ущерб сотрудники магазина оценили в сумму около 1100 рублей.

По данным полицейских, 16-летний парень на учете в ПДН не состоит. В содеянном подросток признался, и пояснил, что хотел продать похищенное, а вырученные деньги потратить на свои нужды.