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22 ноября 2017
10:53:44

Тольяттинского педагога наградил министр культуры РФ

В Москове чествовали победителей Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель школ искусств России 2017 года». Лауреатами стали 50 человек из 43-х регионов России. В числе лучших педагогов оказалась и жительница Тольятти — Галина Девяткина.

Уже много лет Галина Николаевна является художественным руководителем образцового хора мальчиков и юношей «Ладья» детской музыкальной школы № 4 им. В.М. Свердлова. В администрации Тольятти отметили, что Галина Девяткина имеет звание заслуженного работника культуры РФ.

А семь лет назад, в 2010-м, она также была в числе победителей этого конкурса.




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