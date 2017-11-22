В Москове чествовали победителей Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель школ искусств России 2017 года». Лауреатами стали 50 человек из 43-х регионов России. В числе лучших педагогов оказалась и жительница Тольятти — Галина Девяткина.

Уже много лет Галина Николаевна является художественным руководителем образцового хора мальчиков и юношей «Ладья» детской музыкальной школы № 4 им. В.М. Свердлова. В администрации Тольятти отметили, что Галина Девяткина имеет звание заслуженного работника культуры РФ.

А семь лет назад, в 2010-м, она также была в числе победителей этого конкурса.