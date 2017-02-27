Качественная подготовка профессиональных управленцев – одно из основных направлений работы по созданию условий для устойчивого развития моногородов. Многие из действующих градоначальников не умеют разговаривать с инвесторами и убеждать их "войти" в город.
Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов говорит: "В ходе семинара для мэров моногородов, прошедшего в Корпоративном университете "Сбербанка", стало очевидно, что все проблемы остаются проблемами именно мэров моногородов - они бьются в одиночестве. Им трудно разговаривать на одном языке с инвестором".
Чтобы решить эту проблему, в 2016 году на площадке бизнес-школы "Сколково" запущен образовательный проект для представителей моногородов. В 2017 году обучение должны будут пройти главы всех монопрофильных муниципальных образований, в том числе и Тольятти. Кроме этого, деятельность управленцев будут оценивать по специальной созданной Фондом развития моногородов методике.
Первые результаты будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Среди показателей эффективности - создание рабочих мест, привлечение инвестиций, реализация программы благоустройства.
Источник ТАСС
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