На днях инспекторы ДПС остановили автомобиль «Нива», водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем внедорожника находился безработный 30-летний местный житель, от которого исходил резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование показало, что автомобилист действительно сел за руль в нетрезвым.
Правоохранители установили, что в мае минувшего года тольяттинец подвергся административному наказанию за отказ от прохождения экспертизы на трезвость и был лишен прав на полтора года. Теперь в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело, нарушитель может на два года лишиться свободы. Ведется следствие.
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