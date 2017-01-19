На днях инспекторы ДПС остановили автомобиль «Нива», водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем внедорожника находился безработный 30-летний местный житель, от которого исходил резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование показало, что автомобилист действительно сел за руль в нетрезвым.

Правоохранители установили, что в мае минувшего года тольяттинец подвергся административному наказанию за отказ от прохождения экспертизы на трезвость и был лишен прав на полтора года. Теперь в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело, нарушитель может на два года лишиться свободы. Ведется следствие.