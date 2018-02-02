В Минздраве губернии выбирали победителей среди врачей амбулаторного звена. Такой конкурс проводился впервые. Первый этап проводился в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения. Затем заявки конкурсантов направлялись на второй этап в комиссию министерства.
Лучших врачей определяли в соответствии с объективными показателями профессиональной деятельности по трем номинациям. В итоге в номинации «Лучший врач-терапевт Самарской области» победителем стала Сусанна Колян. Она работает в городской клинической поликлинике № 3.
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