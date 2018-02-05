Об этом говорят в компании «Поволжуправтодор». Дорожные службы сейчас принимают все меры для обеспечения проезда транспорта по федеральным трассам Самарской области. Последствия снегопада спецмашины устраняли в течение всего воскресенья. В круглосуточном режиме осуществляется противогололёдная обработка дорог.

По данным синоптиков, 5 февраля на территории Поволжья сохранится сложная метеорологическая обстановка. Прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя с образованием гололедицы, местами метель, порывы ветра до 20-25 м/с.

«Поволжуправтодор» призывает автовладельцев быть предельно осторожными при движении в условиях ограниченной видимости, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров.

Фото: http://m5-ural.ru