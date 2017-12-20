Церемония состоится в пятницу, 22 декабря, в 12.00 в администрации города. Новое жилье получат 13 юных горожан, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии примут участие глава Автограда Сергей Анташев и его заместитель по социальным вопросам Юлия Баннова.

В 2017 году в Тольятти на формирование специализированного жилищного фонда для последующего предоставления квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены денежные средства в размере 66,7 млн рублей. В том числе 11,4 млн руб. из средств федерального бюджета и 55,3млн руб. из средств областного бюджета.

Объём выделенных в 2017 году субвенций позволил администрации Тольятти приобрести 59 благоустроенных квартир:

- 7 квартир - в микрорайоне Поволжский (ул. Академика Скрябина, 21);

- 30 квартир - в Автозаводском районе (ул. 40 лет Победы,47-В);

- 22 квартиры - в Автозаводском районе (Московский пр-т, 46).

Жилые помещения полностью соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством. Квартиры приобретены на первичном рынке жилья, с чистовой отделкой, оснащены сантехническим оборудованием, приборами учета электроэнергии, холодной и горячей воды, электрической кухонной плитой. Заселение планируется провести до конца 2017 года.

Всего с 2013 года администрацией Тольятти предоставлено 239 жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа.