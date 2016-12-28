По словам специалистов, прибегнуть к такой мере, возможно, придётся из-за напряжённой эпидемиологической обстановки в регионе, сообщает tltplus.info

Владимир Пылёв, министр образования и науки Самарской области, заверил, что именно оставляющая желать лучшего эпидемиологическая ситуация заставляет в обязательном порядке начинать каникулы в областных школах уже с завтрашнего дня — 29 декабря.

О том же, как долго продлятся форс-мажорно начинающиеся каникулы, говорить пока не приходится — преждевременно. Но о том, что продлиться каникулы в январе наступающего 2017-го года — с высокой степенью вероятности — могут дольше запланированных сроков, Пылёв уже сказал сегодня в ходе совещания с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области.

«Каникулярное время может увеличиться и продлиться дольше, чем до 9 января. Всё зависит и от погодных условий. Окончательное решение будет принято по завершении каникул», — уточнил министр.

Как обычно и бывает в таких случаях, школьники области и на этот раз наверняка будут ратовать за то, чтобы погода сыграла им на руку, позволив отдохнуть дольше, чем предполагалось, добавляет издание.