В поселке Сердовино местный житель нашел шесть артиллерийских снарядов. На место происшествия были стянуты все экстренные службы - полиция, МЧС, «Скорая помощь», Росгвардия, специалисты-взрывотехники из Тольятти.
Как сообщает "Маленькая Сызрань", снаряды были обнаружены на территории бывших складов сердовинского арсенала. После проверки выяснилось, что они путные: внутри не было взрывчатых веществ. Боеприпасы были изъяты и направлены на утилизацию.
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