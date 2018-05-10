В поселке Сердовино местный житель нашел шесть артиллерийских снарядов. На место происшествия были стянуты все экстренные службы - полиция, МЧС, «Скорая помощь», Росгвардия, специалисты-взрывотехники из Тольятти.

Как сообщает "Маленькая Сызрань", снаряды были обнаружены на территории бывших складов сердовинского арсенала. После проверки выяснилось, что они путные: внутри не было взрывчатых веществ. Боеприпасы были изъяты и направлены на утилизацию.