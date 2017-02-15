Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и участием общественности намерено унифицировать правила рыболовства для приволжских регионов, о чем было заявлено на совещании по вопросам развития рыбопромышленного комплекса в ПФО, прошедшем в Самаре.

«К сожалению, последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию – последовательное снижение запасов ценных видов рыб», – отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

По его слвоам, на ухудшение состояния запасов влияют 3 основных фактора: экологическая обстановка, промышленное браконьерство и безотчётная любительская рыбалка.