Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что реальный размер пенсий в России в ближайшие три года продолжит снижаться, передаёт РИА Новости.

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии всё равно — в перспективе трёх лет — они снижаются», — сказал Топилин.

Ранее Топилин заявлял, что вторая индексация пенсий пройдёт 1 апреля.