«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии всё равно — в перспективе трёх лет — они снижаются», — сказал Топилин.
Ранее Топилин заявлял, что вторая индексация пенсий пройдёт 1 апреля.
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