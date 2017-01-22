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22 января 2017
16:10:11

Тольяттинским пенсионерам придется еще туже "затянуть пояса"

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что реальный размер пенсий в России в ближайшие три года продолжит  снижаться, передаёт РИА Новости.

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии всё равно — в перспективе трёх лет — они снижаются», — сказал Топилин.

Ранее Топилин заявлял, что вторая индексация пенсий пройдёт 1 апреля.




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