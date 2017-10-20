Вопросы социальной поддержки населения обсуждали в областном правительстве. Глава регионального минтранса Иван Пивкин предложил несколько вариантов решения вопроса. Предполагается, что число поездок по социальной карте может вырасти от 70 до «безлимита».

В то же время, доложил руководитель ведомства, количество льготников, пользующихся пассажирским транспортом по сравнению с 2016 годом уменьшилось в среднем за месяц на 22%. Кроме того, есть еще проблемы в перевозчиками.

В Самаре, например, субсидии выплачиваемые муниципальным компаниям, сокращаются, а для коммерческих – растут. Причем, последние работают на самых выгодных маршрутах, а это совсем не на руку льготным категориям граждан.