Вопросы социальной поддержки населения обсуждали в областном правительстве. Глава регионального минтранса Иван Пивкин предложил несколько вариантов решения вопроса. Предполагается, что число поездок по социальной карте может вырасти от 70 до «безлимита».
В то же время, доложил руководитель ведомства, количество льготников, пользующихся пассажирским транспортом по сравнению с 2016 годом уменьшилось в среднем за месяц на 22%. Кроме того, есть еще проблемы в перевозчиками.
В Самаре, например, субсидии выплачиваемые муниципальным компаниям, сокращаются, а для коммерческих – растут. Причем, последние работают на самых выгодных маршрутах, а это совсем не на руку льготным категориям граждан.
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