слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 октября 2017
10:40:48

Тольяттинским пассажирам-льготникам хотят добавить поездок

Вопросы социальной поддержки населения обсуждали в областном правительстве.  Глава регионального минтранса Иван Пивкин предложил несколько вариантов решения вопроса. Предполагается, что число поездок по социальной карте может вырасти от 70 до «безлимита».

В то же время, доложил руководитель ведомства, количество льготников, пользующихся пассажирским транспортом по сравнению с 2016 годом уменьшилось в среднем за месяц на 22%. Кроме того, есть еще проблемы в перевозчиками.

В Самаре, например, субсидии выплачиваемые муниципальным компаниям, сокращаются, а для коммерческих – растут. Причем, последние работают на самых выгодных маршрутах, а это совсем не на руку льготным категориям граждан.




Последние новости Тольятти

20 октября
13:55
В Подстепках автоледи не заметила маршрутку с людьми

Авария произошла сегодня днем

20 октября
13:36
Торговые сети могут начать штрафовать за нарушение условий хранения продуктов

Так же, как и их производителей

20 октября
12:55
Геологи Самарского политеха нашли уникальные фрагменты древних животных

Они обнаружились на пермских отложениях в Шенталинском районе

20 октября
12:45
На Хрящевском шоссе в Тольятти временно закроют проезд

Завтра в полдень здесь начнут проводить строительные работы

20 октября
12:09
Тольяттинцам, которые хотят принять участие в посадке леса, завтра нужно в Автозаводский район

Как сообщили в администрации, мероприятие будет проходить в 13 лесном квартале

20 октября
11:50
Для тольяттинцев, которые не хотят платить алименты, наступают сложные времена

Госдума разрешила судебным приставам задерживать таких граждан

20 октября
11:35
Более половины граждан России по-прежнему не верят рекламе

Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+