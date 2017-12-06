В минобрнауки региона рассказали, какие темы на выбор предложили молодым людям для итогового сочинения. Ученикам предстоит порассуждать о том, когда равнодушие бывает показным, какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый поступок, могут ли быть оправдания у измены и нужно ли ставить себе задачи выше своих сил.

«Конфликт поколений как общественная проблема» - последняя пятая тема. Напомню, итоговое сочинение пишут сегодня будущие выпускники по всей России - успешное написание работы является допуском к ЕГЭ.