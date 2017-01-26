На службу в ОМОН требуются бойцы и водители. Здесь ждут спортивно подготовленных молодых людей в возрасте от 19 до 35 лет, отслуживших в армии. Кроме того, вы должны иметь, как минимум, среднее общее образование и не иметь судимости.

Обращаться по адресу: ул. Ларина, 128, или по телефону: 93-62-61.