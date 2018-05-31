Начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Атяскин сообщил, что совсем недавно появилась специальная уголовная ответственность. Она - за кражу денег именно с банковских карт.

Новая норма применяется с 4 мая 2018 года. Часть 3 статьи 158 УК РФ (кража) дополнена пунктом «г» – «с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». После введения законодательных изменений подобные деяния переведены из разряда небольшой тяжести в разряд тяжких преступлений.

Максимальное наказание за него — лишение свободы на срок до шести лет с дополнительными видами наказания.