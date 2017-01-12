Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. По его словам, на заседании в мэрии было принято решение не оборудовать купели на ледовом поле Куйбышевского водохранилища. Коме того, будут приняты дополнительные меры безопасности при монастырях и храмах.

Впрочем, как уже сообщала наша радиостанция, одно место для купания в городе будет. Его оборудуют на территории технического музея имени Сахарова. Там пройдет праздничный молебен, освящение воды в Крещенской купели, будет работать тёплая палатка для переодевания, согреться можно будет горячим чаем с выпечкой.

Представители РПЦ напоминают, что купание в проруби не является обязательным обрядом, а всего лишь народной традицией. Они призывают жителей отстоять службу и набрать воды на территории монастырей, а также в приходах и храмах.