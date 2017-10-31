слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
31 октября 2017
07:51:28

Тольяттинским льготникам добавили поездок в общественном транспорте

По решению областного правительства, с ноября прокатиться на автобусе или троллейбусе по социальной карте можно будет 90 раз, а не 50, как было раньше.  Изменения произошли благодаря главе региона Дмитрию Азарову, который поручил внести изменения в организацию перевозок для отдельных категорий граждан. И.о. губернатора подчеркнул, что новый лимит – максимальный в стране.

При этом глава региона отметил, что меняется политика предоставления субсидий: до этого компенсация предоставлялась непосредственно перевозчикам, теперь в эту систему будут включены и муниципалитеты: «И в этом смысле ни контроля, ни ответственности муниципальных образований не было, что неправильно. Что, возможно, и приводило к злоупотреблениям. Еще раз подчеркну: если и были злоупотребления, то это делали, конечно же, не пенсионеры. Нарушения происходили в зоне ответственности муниципальных образований и перевозчиков».

Также врио Губернатора отметил, что необходимо более внимательно относится к оптимизации маршрутной сети. Он рассказал, что накануне в Тольятти к нему обратился ветеран и сообщил, что закрыли три муниципальных маршрута, вместо них работает коммерческий, где льготы не предоставляются: «Отсюда и напряжение у людей. А люди заслуженные, ветераны, строили город. Конечно, я поручил разобраться с этой проблемой. Но совершенно очевидно, что, когда принимались решения по оптимизации маршрутной сети, о людях не подумали. Значит, нам нужно вмешиваться и поправлять ситуацию».




Последние новости Тольятти

31 октября
12:57
Легкоатлетический манеж планируется построить в Тольятти в ближайшие год-два

Об этом сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

31 октября
12:50
Хоккеисты тольяттинской «Лады» отравились в Челябинске

Сегодня здесь автозаводцы должны сыграть очередной матч чемпионата КХЛ

31 октября
12:42
Свыше 70 тольяттинцев с диагнозом ОРВИ по итогам недели оказались на больничной койке

Об этом сегодня сообщили в местном управлении Роспотребнадзора

31 октября
12:33
Директор фирмы, продающей жилье, обманул тольяттинку на 5,5 миллионов

45-летняя жительница города оформила договор на квартиру, которая уже находилась в залоге

31 октября
11:37
Лада Веста отправляется покорять Ближний Восток

АВТОВАЗ вывел новые седаны на еще один экспортный рынок - в Ливан

31 октября
10:25
Тольяттинская бабушка пошла в лес погулять и заблудилась

Случилось это накануне ближе к вечеру

31 октября
9:59
В последний день октября в Тольятти действует штормовое предупреждение

В течение дня ожидается ухудшение погодных условий


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+