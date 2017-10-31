По решению областного правительства, с ноября прокатиться на автобусе или троллейбусе по социальной карте можно будет 90 раз, а не 50, как было раньше. Изменения произошли благодаря главе региона Дмитрию Азарову, который поручил внести изменения в организацию перевозок для отдельных категорий граждан. И.о. губернатора подчеркнул, что новый лимит – максимальный в стране.

При этом глава региона отметил, что меняется политика предоставления субсидий: до этого компенсация предоставлялась непосредственно перевозчикам, теперь в эту систему будут включены и муниципалитеты: «И в этом смысле ни контроля, ни ответственности муниципальных образований не было, что неправильно. Что, возможно, и приводило к злоупотреблениям. Еще раз подчеркну: если и были злоупотребления, то это делали, конечно же, не пенсионеры. Нарушения происходили в зоне ответственности муниципальных образований и перевозчиков».

Также врио Губернатора отметил, что необходимо более внимательно относится к оптимизации маршрутной сети. Он рассказал, что накануне в Тольятти к нему обратился ветеран и сообщил, что закрыли три муниципальных маршрута, вместо них работает коммерческий, где льготы не предоставляются: «Отсюда и напряжение у людей. А люди заслуженные, ветераны, строили город. Конечно, я поручил разобраться с этой проблемой. Но совершенно очевидно, что, когда принимались решения по оптимизации маршрутной сети, о людях не подумали. Значит, нам нужно вмешиваться и поправлять ситуацию».