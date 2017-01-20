Речь идет об изменениях в законодательстве по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Новый порядок выплаты субсидий вступил в силу 1 января, и у тольяттинцев возникло непонимание.
Для того, чтобы все разъяснить людям, в мэрии организуют прямую телефонную линию со специалистами. Она будет работать с 3 до 5 часов в среду, 25 января. Звонить нужно по телефону 54-32-66.
Аналогичная горячая линия работала в мэрии пару дней назад, 18 января, и видимо, не на все вопросы были даны ответы.
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