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18 января 2017
17:18:23

Тольяттинским хоккеистам больше не должны?

Задолженностей у клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" (Тольятти) перед игроками за нынешний сезон больше нет. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

В середине декабря генеральный директор тольяттинского клуба Владимир Вдовин сообщил ТАСС, что "Лада" погасила долги перед хоккеистами за сентябрь и 30% за октябрь. Большую помощь в погашении, по словам Вдовина, оказал губернатор области Николай Меркушкин.

"Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет", - сказал Шляхтин.

Источник ТАСС




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