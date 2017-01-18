Задолженностей у клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" (Тольятти) перед игроками за нынешний сезон больше нет. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
В середине декабря генеральный директор тольяттинского клуба Владимир Вдовин сообщил ТАСС, что "Лада" погасила долги перед хоккеистами за сентябрь и 30% за октябрь. Большую помощь в погашении, по словам Вдовина, оказал губернатор области Николай Меркушкин.
"Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет", - сказал Шляхтин.
Источник ТАСС
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