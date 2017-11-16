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16 ноября 2017
09:49:11

Тольяттинским детишкам снова предлагают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря

В администрации рассказали, что бесплатно отдохнуть и поправить здоровье могут юные жители города в возрасте от 6 до 18 лет. Путевки приобретаются за счет средств бюджета Самарской области в пансионаты "Звездный", "Электроник - Дубрава" и "Радуга".

Заезд с 29 ноября по 22 декабря. В режиме дня, помимо пятиразового питания и оздоровительных процедур, обучение по школьной программе и досуг по интересам.

Желающим получить бесплатные путевки для оздоровления ребенка, а также для организации детских групповых заездов (спортсменов, классов и т.д.) можно обратиться в отделения ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа" по адресам:

- отделение Автозаводского района, ул. Орджоникидзе, 16, тел. 77-37-40;

- отделение Центрального района, ул. Карла Маркса, 40, тел. 70-50-66;

- отделение Комсомольского района, ул. Никонова, 2, тел. 79-89-08;

- отделение Ставропольского района, ул. Карбышева, 9, тел. 31-14-10.

Дополнительную информацию о предоставляемых в лагере услугах можно получить по телефонам:

8 (8482) 55-16-55 с 9:00 до 17:00 (МУП Пансионат "Звездный" и ОСП "Электроник-Дубрава")

8 (8482) 48-90-67 с 9:00 до 17:00 (МАООУ "Пансионат "Радуга")

Ушакова Татьяна Викторовна 544-433 (3891), главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образования администрации Тольятти




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