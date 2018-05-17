ДТП произошло накануне на улице Комсомольская, сообщили в полиции региона.
Мужчина, сидевший за рулем вазовской «Лады», при выполнении разворота не заметил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате телесные повреждения получили 36-летняя женщина и 2-летний мальчик.
Врачи скорой оказали им помощь на месте и направили на амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.
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