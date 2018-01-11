ДТП произошло накануне вечером у дома №75 по улице Мира. Правила нарушил водитель автомобиля HYUNDAI. Он допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого иномарка врезалась в остановившийся автобус CITROEN.

В результате ДТП пенсионерка получила травму. Как рассказали в ГИБДД, в 2017 году в Тольятти было выявлено около 2000 водителей, нарушивших требования сигналов светофора. И только за 10 дней января на дорогах города зарегистрировано 13 аварий, в которых травмы получили 15 человек.